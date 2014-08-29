Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Исландии

Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS), передает РИА «Новости».

По данным сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 12.21 по местному времени (15.21 по киевскому). Очаг залегал на глубине 7 километров, эпицентр землетрясения находился примерно в 107 километрах к северу от города Акюрейри и в 230 километрах от Рейкьявика.

Данных о возможных жертвах и разрушениях пока не поступало.

В пятницу метеослужба Исландии сообщала, что началось извержение вулкана Баурдарбунга, объявлен наивысший, «красный», уровень опасности. Позднее уровень опасности был понижен.

Баурдарбунга - стратовулкан подледного типа, расположенный в кальдере на глубине около 700 метров. Его последнее крупное извержение происходило в 1477 году. Повышенная сейсмическая активность вулкана наблюдается с 16 августа. Спасатели 20 августа эвакуировали всех людей из района на юге страны, которому может угрожать извержение. Вокруг вулкана нет населенных пунктов, однако летом его окрестности часто посещают охотники и туристы. Дороги, ведущие в регион, остаются закрытыми.