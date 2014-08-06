Туск заявляет о росте угрозы российской интервенции в Украину

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом Туск сказал сегодня на пресс-конференции в Варшаве.

"Есть причины предполагать (такую информацию получаю уже более 10 часов), что угроза непосредственной интервенции точно больше, чем несколько или несколько дней тому назад", - отметил он.

По словам Туска, следует быть готовыми к тому, что конфликт в Украине может приобрести еще более серьезное измерение, но он не видит угрозы прямой агрессии против Польши. "Пока еще ничего не указывает на то, что Польша должна была бы стать объектом такой агрессии, но точно сейчас ситуация серьезнее, чем в прошлом, поэтому необходимо быть лучше к ней подготовленными", - сказал он.

Читайте такжеРФ может ввести войска в Украину под видом миротворцев - Сикорский

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский не исключил, что Россия наращиванием своих сил на границе с Украиной готовит военную интервенцию, которая будет осуществлена под видом введения миротворческих сил.