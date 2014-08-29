"Солдатских матерей" Санкт-Петербурга объявили иностранным агентом

Об этом сообщает сайт российского Минюста.

"В соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях» в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, внесены сведения о Фонде «Института Развития Свободы Информации» и о Санкт-Петербургской региональной общественной правозащитной организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга» на основании представлений прокуратуры Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.

Читайте такжеПравозащитница: госпитали в Ростове-на-Дону переполнены раненымиВ России с 2012 года действует закон, согласно которому некоммерческие организации, получающие финансирование из-за рубежа, являются "иностраными агентами".

"Солдатские матери Санкт-Петербурга" активно учавствуют в обнаружении и распространении информации о раненых и погибших на Донбассе российских военнослужащих.