Финляндия требует от России объяснить нарушения воздушного пространства
20:30, 25 августа 2014Мир
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Министр обороны Финляндии Карл Хаглунд заявил, что Финляндия требует от России объяснений по поводу предполагаемых нарушений воздушной границы Финляндии, произошедших в последние несколько дней.
Министр будет требовать от России объяснений / Yle
По словам министра, в сегодняшнем нарушении воздушного пространства речь идет о невооруженном транспортном военном самолете, сообщают Новости Финляндии.
По оценке Хаглунда, за нарушениями могут стоять плохие погодные условия последних дней, например, грозы.
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