Финляндия требует от России объяснить нарушения воздушного пространства

По словам министра, в сегодняшнем нарушении воздушного пространства речь идет о невооруженном транспортном военном самолете, сообщают Новости Финляндии.

По оценке Хаглунда, за нарушениями могут стоять плохие погодные условия последних дней, например, грозы.

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