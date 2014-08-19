СМИ: В Италии столкнулись и разбились два истребителя

Об этом сообщает российское агентство РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

По данным из военных источников, боевые реактивные машины совершали полет на малой высоте около 500 метров в районе города Асколи Пичено. Судя по всему, в воздухе произошел инцидент, в результате которого обе машины упали на землю и разбились.

Очевидец чрезвычайного происшествия сообщил журналистам, что видел, как один самолет задел в воздухе другой, после чего оба врезались в землю, и над местом падения поднялся столб черного дыма.

Читайте также​США перебросили в Болгарию эскадрилью истребителейПервоначально местные СМИ сообщили, что пилоты обоих самолетов катапультировались. Однако, мэр Асколи Пичено Гуидо Кастелли заявил, что, по его информации, на борту двух Tornado находились четыре летчика, которые пока считаются пропавшими без ввести. Источники в ВВС Италии подтвердили данную информацию.