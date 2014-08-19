КПРФ хочет вернуть Россию к "нормальным временам Андропова"

Об этом рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Вадим Соловьев в интервью российскому изданию Lenta.ru.

По его мнению, современной российской молодежи не хватает патриотического воспитания.

Читайте такжеПутин считает, что у России украли победу в Первой мировой войне"Школы у нас сегодня превратились в образовательные учреждения, где учителя отчитывают свои часы по предмету и на этом все заканчивается. Нет никакой внеклассной работы. Нет политинформаций, нет встреч с ветеранами, нет тимуровского движения", - сказал Соловьев.

Также депутат считает, что "ничего плохого не будет, если мы возьмем все хорошее из СССР, а хорошего там было много. Больше, чем плохого".

"Мы не хотим возвращаться в тот страшный период (времена Горбачева - ред.). Хотим вернуться в нормальное время. К Андропову, к Брежневу.", - закончил интервью Соловьев.