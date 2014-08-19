На Кубани коммунистам не разрешили митинговать в поддержку "Новороссии"

Городские власти Краснодара (РФ) не дали коммунистам свое согласие на проведение акций протестам 23 и 24 августа «в поддержку Новороссии» и «в поддержку Зюганова против преследований киевской хунты».

Письмо с отказом опубликовано на официальном сайте партии, сообщает "Дождь".

В Краснодаре было подано две заявки на проведение двух публичных акций: 23 августа на пересечении улиц Северная и Красная, а также 24 августа на пересечении улиц Седина и Северная. Эти дни российские коммунисты назвали Всероссийской акцией протеста.

Заявленные темы: поддержка так называемой «Новороссии» (это самопровозглашенные «ДНР» и «ЛНР» - Дождь), украинской компартии и лидера КПРФ Зюганова, который ранее был объявлен в розыск в Украине. Также планируется поддержать введенные Россией антисанкции отечественного производителя.

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На сайте коммунистов отмечается, что в остальных города акции протеста были согласованы. «В Москве 23 августа разрешен митинг КПРФ прямо у Кремля, на площади Революции», - говорится в их сообщении.

Официальной причиной для отказа проведения обеих акций в Краснодаре стало то, что обе площадки уже заняты под другие ранее запланированные общественные мероприятия. В качестве альтернативы коммунистам были предложены другие варианты – на окраине города.

В своем эмоциональном релизе коммунисты фактически обвинили власти Краснодара и мэра города в поддержке киевских властей