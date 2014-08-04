МВД объявило в розыск депутатов госдумы Зюганова, Жириновского и Миронова
18:22, 04 августа 2014Политика
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МВД Украины объявило в розыск лидеров трех фракций госдумы России Геннадия Зюганова, Владимира Жириновского и Сергея Миронова.
Жириновський попал в список лиц, разыскиваемых МВД Украины / фото xsport.ua
Информация о розыске обнародована на сайте МВД в разделе "лица, которые скрываются от органов власти".
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Российские депутаты подозреваются в совершении преступления по ч. 3 ст. 260 Уголовного кодекса ("финансирование незаконных вооруженных формирований, снабжение их оружием, боеприпасами, военной техникой"). Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.
Как сообщал УНИАН, 25 июля МВД начало расследование в отношении Сергея Миронова, Геннадия Зюганова и Владимира Жириновского по подозрению в финансировании терроризма на востоке Украины.
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