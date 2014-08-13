Умерла голливудская актриса Лорен Бэколл

Лорен Бэколл, настоящее имя которой — Бетти Джоан Перски, родилась в 1924 году в семье евреев-иммигрантов из Польши и Германии. Начинала карьеру в качестве модели, в 19 лет снялась вместе со знаменитым актером Хамфри Богартом, за которого вскоре вышла замуж, в своей первой картине «Иметь и не иметь», пишгет Лента.ру.

Впоследствии звездная пара сыграла вместе еще в трех картинах. Также Бэколл снялась в 1953 году с Мэрилин Монро в фильме «Как выйти замуж за миллионера». После смерти Богарта в 1957 году была помолвлена с Фрэнком Синатрой, затем вышла замуж за лауреата «Оскара» Джейсона Робардса.

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В 1970-е годы актриса сосредоточилась на работе на Бродвее. Среди ее самых знаменитых картин этого периода — детектив «Убийство в Восточном экспрессе» (1974) и вестерн «Самый меткий» (1976). В 1993 году Бэколл снялась с Грегори Пеком в фильме «Портрет». За роль второго плана в мелодраме Барбры Стрейзанд «У зеркала два лица» получила «Золотой глобус». В том же году была награждена премией «Сезар» за выдающийся вклад в развитие киноискусства.

В 2000-х годах вместе с Николь Кидман Бэколл сыграла в фильмах «Догвилль» (2003) и «Рождение» (2004). Также актриса часто появлялась в ток-шоу. В 2009 году она была удостоена «Оскара» за вклад в развитие кино.