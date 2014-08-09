Японский остров Кюсю частично остался без электричества из-за тайфуна "Халон"

Как передает РИА «Новости», об этом сообщает телеканал NHK.

По данным энергетической компании Kyushu Electric, без света остались почти четыре тысячи жилых домов в префектуре Миядзаки, более 1,6 тысячи - в префектуре Кагосима. В других районах острова также наблюдаются отключения электроэнергии.

Тайфун "Халон" уже привел к отмене более 470 авиарейсов. На юге страны приостановлено также морское сообщение. Рекомендация об эвакуации объявлена для почти 300 тысяч человек в южных и центральных районах Японии, в том числе, в префектурах Осака и Киото.

В настоящее время тайфун "Халон", получивший в Японии порядковый номер 11, вплотную приближается к острову Сикоку. Давление в центре тайфуна составляет 955 гектопаскалей, скорость ветра достигает 40 метров в секунду, при порывах - до 55 метров. Циклон движется в северо-восточном направлении со скоростью 15 километров в час и пройдет над большей частью территории Японии за выходные, к понедельнику достигнув ее северо-западных районов.

Читайте такжеВ Китае от тайфуна "Матмо" пострадали более 2,5 млн человек Штормовое предупреждение в связи с тайфуном "Халон" действует для островов Кюсю и Сикоку, а также для всего района Кинки на главном японском острове Хонсю.

Специалисты предупреждают об угрозе паводков и схода горных оползней, так как низкая скорость прохождения тайфуна приводит к продолжительным дождям. В частности, на острове Сикоку за выходные может выпасть до 700 миллиметров осадков, а в регионе Кинки - до 600.