Французы собирают Путину "гостинец", чтобы он не забыл вкуса шампанского и лобстеров

Так предприниматели Прованса смеются над российским запретом на вкусные европейские продукты, сообщает ТСН.

Российских туристов французским предпринимателям не жалко, мол, те кто уже доехал, своего в Провансе не упустят и еще успеют наесться, а вот тех россиян, которые на Лазурное побережье не добрались, здесь жалеют и от всего сердца, и из самых глубин кармана, ведь одни из крупнейших потребителей и покупателей французских вин и шампанского - именно россияне.

Их руководителю, который планирует оставить своих граждан без европейских деликатесов, французские фермеры планируют собрать передачу.

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В понедельник остроумные фермеры Прованса решили организовать флешмоб и собрать для Путина продукты - оливковое масло, сыры, анчоусов и вино - словом, все то, чего во Франции полно, а в России - не растет.

"А месье Путин сам перестанет есть фуагра? Я не знаю, любит ли он именно ее, или что-то другое, не менее жирное, но по нему видно: знает, что такое вкусненькое. У меня тут лобстеры, ракушки, омары. Русские всегда заказывают эти, самые дорогие и разбираются в них не хуже, чем французы. Вы хотите сказать, теперь они их не съедят?", - удивляются французы.

Сообразительные французы уже придумали и способ передачи: чтобы избежать для продуктов к президентскому столу сертификации, таможенного и санитарного контроля, корзины с едой обещают передавать российским владельцам крупных яхт, которых традиционного много на Лазурном побережье.