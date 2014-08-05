Против Саакашвили возбудили новое уголовное дело - СМИ

Об этом сообщает Радио Свобода.

5 августа в Генпрокуратуре Тбилиси заявили, что Саакашвили обвиняют в организации нападения на своих политических оппонентов в 2005 году, в частности на грузинского депутата Валерия Гелашвили.

Вместе с тем отмечается, что экс-президент Грузии опровергает свою вину.

В то же время, Соединенные Штаты и Европейский Союз выразили обеспокоенность, что обвинения в отношении Саакашвили могут быть политически мотивированными.

Читайте такжеСаакашвили считает необоснованными предъявленные ему обвинения Ранее, 28 июля генеральный прокурор Грузии обвинил Саакашвили в злоупотреблении служебным положением. Как сообщила пресс-служба прокуратуры, дело возбуждено за превышение полномочий, подавление антиправительственных протестов в Тбилиси в ноябре 2007 года, а также «захват телеканала« Имеди».

1 августа Тбилисский городской суд принял решение о заочном аресте Саакашвили.

Саакашвили, который возглавлял Грузию с 2004 по 2013 год, покинул страну в конце прошлого года после того, как закончился его второй президентский срок.