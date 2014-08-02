Тбилисский суд заочно арестовал Саакашвили

Тбилисский городской суд удовлетворил требование главной прокуратуры Грузии и заочно избрал предварительное заключение в качестве меры пресечения бывшему президенту Михаилу Саакашвили по делу о превышении служебных полномочий, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные печатные СМИ.

Также суд заочно арестовал экс-министра юстиции Зурабу Адеишвили и экс-министра обороны Давиду Кезерашвили.

Адвокаты бывшего президента, экс-министра юстиции и экс-министра обороны намерены подать жалобу в апелляционный суд на решение Тбилисского городского суда.

По словам адвоката Саакашвили Отара Кахидзе, "суд вынес приговор абсолютно безосновательно". Он сказал, что защита намерена подать жалобу в апелляционный суд, чтобы доказать "факт политического преследования".

Ранее во вторник Саакашвили было заочно предъявлено обвинение в превышении служебных полномочий по делу о разгоне оппозиционной акции в ноябре 2007 года, разгроме телекомпании "Имеди" и изъятии собственности у учредителя этой телекомпании Бадри Патаркацишвили. Главная прокуратура Грузии объявила о возбуждении уголовного дела против Саакашвили после того, как он не явился на допрос в понедельник.

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По этому же делу также проходят экс-премьер Грузии Вано Мерабишвили и экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава, которые находятся в заключении.