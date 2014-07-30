Обстрел школы ООН в Газе: 15 погибших - BBC
11:20, 30 июля 2014Мир
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Не менее 15 человек погибли и 70 получили ранения в результате обстрела школы ООН в секторе Газа.
REUTERS
В здании находились более 3 тысяч человек, укрывшихся от военной операции армии Израиля, сообщает BBC Украина.
Сообщается, что снаряды были выпущены из израильских танков без предварительного уведомления.
8 июля Израиль начал полномасштабную военную операцию против боевиков ХАМАСа, чтобы прекратить обстрелы своей территории.
В ООН отвергли объяснение Израиля, что в школе могло находиться оружие.
Но ранее сотрудники Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам сами нашли склад с оружием в одной из школ, которые находятся под патронатом ООН.
Видео ТСН
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