66% россиян опасаются, что конфликт на Донбассе может перерасти в войну между РФ и Украиной – опрос

66% россиян опасаются, что вооруженное столкновение в Донецкой и Луганской областях с «участием российских добровольцев» может перерасти в войну между Россией и Украиной, однако 55% считают, что Россия должна активно поддерживать «пророссийски настроенные силы» на востоке Украины.

Об этом свидетельствует опрос российской социологической службой «Левада-Центр», результаты которого есть в распоряжении УНИАН.

Так, отвечая на вопрос, опасаетесь ли вы, что нынешние вооруженные столкновения на востоке Украины с участием "российских добровольцев" могут перерасти в войну между Россией и Украиной, 26% ответили - "есть большие опасения", 40% - "есть некоторые опасения". При этом у 23% «нет особых опасении», у 15% - «нет никаких опасений». Затруднились с ответом – 9%.

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Также 52% респондентов опасаются, что участие российских добровольцев может привести к третьей мировой войне, противоположного мнения придерживается 40%, затруднились ответить – 8%.

Кроме этого 82% опрошены россиян опасаются, что участие "российских добровольцев" приведет к затяжной гражданской войне, противоположного мнения придерживается 13%, затруднились с ответом – 6%.

При этом 56% согласны со мнением, что Россия активно поддерживает «пророссийски настроенные силы на юго-востоке Украины», не согласны с таким с таким мнением – 21%, затруднились с ответом – 23%.

Отвечая на вопрос, как вы думаете, должна ли Россия активно поддерживать «пророссийски настроенные силы на юго-востоке Украины», 17% - указали «определенно да», 38% - «скорее да». Противоположного мнения придерживается 22% ("скорее, нет" – 18%, "определенно нет" – 4%). Затруднились с ответом – 23%.

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23% опрошенных россиян хотят «чтобы юго-восток Украины стал частью Российской Федерации», 41% - «чтобы юго-восток Украины стал независимым государством», 17% - «чтобы юго-восток Украины оставался частью Украины, но получил большую независимость от Киева», 7% - «чтобы юго-восток Украины оставался частью Украины на тех же условиях, как это было до кризиса». 12% - затруднились с ответом.

При этом 18% считают, что в ближайшее время возможен ввод российских войск на территорию Украины, 40% указали – «трудно сказать наверняка/частично да, частично нет», 35% - считают, что этого маловероятно, 8% - затруднились с ответом.

Также 55% опрошенных россиян поддержат руководство России в ситуации военного конфликта между Россией и Украиной. 29% - не поддержат, 16% - затруднились с ответом.

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*** Опрос проведен 18-21 июля 2014 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 134 населенных пунктах 46 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%