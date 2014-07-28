В Москве ОМОН задержал участников прогулки в поддержку Украины
02:11, 28 июля 2014Мир
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В Москве участников акции в поддержку Украины, которые с сине-желтой символикой собирались прогуляться по Тверской улице до Манежной, разогнали сотрудники ОМОНа.
В Москве ОМОН задержал участников прогулки в поддержку Украины
Как сообщает российское издание "Грани.Ру", около 20 активистов с украинской национальной символикой планировали устроить прогулку на поддержку Украины по центральным улицам Москвы, однако сотрудники ОМОНа не дали им этого сделать и сразу же начали задерживать людей в одежде цвета украинского флага.
Полиция "запаковала" шестерых участников акции поддержки, среди которых и известные общественные активистки Вера Лаврешина и Ирина Калмыкова.
Во время задержания храбрые женщины выкрикивали полицейским в лицо "Путин - х*ло", а также в один голос спели гимн Украины.
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