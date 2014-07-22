Путин подписал закон о хранении данных пользователей только на серверах в России

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Новые требования вступят в силу с 1 сентября 2016 года.

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В законе указано, что "при сборе персональных данных, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети интернет, оператор обязан обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан России с использованием баз данных, находящихся на территории России".

К персональным данным закон предусматривает отнести адреса электронной почты и личную переписку пользователей.

В случае невыполнения требований закона провайдером хостинга, или владельцем информационного ресурса будут приняты меры по ограничению доступа к ресурсу, в том числе к сетевому адресу, доменному имени, указателю страниц сайта в интернете.