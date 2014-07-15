Израиль согласился на прекращение огня в Секторе Газа – СМИ

Власти Израиля согласились принять египетское предложение о прекращении огня в Секторе Газа.

Как передают РИА Новости, об этом говорится в сообщении правительственной пресс-службы.

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Перемирие вступает в силу в 9.00 по местному времени.

Официальные представители правящего в Секторе Газа движения ХАМАС пока не дали согласие на мирную инициативу.