Израиль согласился на прекращение огня в Секторе Газа – СМИ
09:58, 15 июля 2014Мир
0
Перемирие вступает в силу в 9.00 по местному времени.
REUTERS
Власти Израиля согласились принять египетское предложение о прекращении огня в Секторе Газа.
Как передают РИА Новости, об этом говорится в сообщении правительственной пресс-службы.
Читайте такжеАббас просит ООН взять Палестину под международную защиту
Перемирие вступает в силу в 9.00 по местному времени.
Официальные представители правящего в Секторе Газа движения ХАМАС пока не дали согласие на мирную инициативу.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter