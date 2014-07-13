За пять дней из Сектора Газа по территории Израиля выпустили 809 ракет - СМИ

Боевики группировки ХАМАС за пять дней выпустили по территории Израиля 809 ракет. Такие данные опубликовала в своем "Твиттере" Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщает ИТАР-ТАСС.

Боевики ХАМАС взяли на себя ответственность за обстрел Израиля с территории Ливана

Как ранее сообщила газета "Гаарец", в ответ на ракетные обстрелы спецназ ВМС Израиля провел 13 июля спецоперацию в Секторе Газа. По данным ЦАХАЛ, операция, целью которой было уничтожение позиции для запусков ракет, завершилась успешно.

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В ходе рейда завязалась перестрелка с боевиками ХАМАС, четыре спецназовца получили легкие ранения. Они доставлены в госпитали Израиля.

Как сообщает со ссылкой на израильские власти американский телеканал NBC, 13 июля начнется эвакуация из Сектора Газа местных жителей, имеющих иностранное гражданство. Всего в течение двух-трех дней предполагается эвакуировать около 800 человек, в том числе примерно 300 граждан США.

За пять суток израильской военной операции Protective Edge в Секторе Газа погибли около 160 палестинцев, более тысячи получили ранения.

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В субботу вечером в результате израильского авиаудара по дому начальника полиции Сектора Газа, представителя исламского движения ХАМАС Исама аль-Батша единовременно погибло наибольшее количество палестинцев за время проводимой операции израильской армии. Медицинские службы сектора подтвердили гибель 15 человек.