Бывший премьер Грузии Иванишвили станет ведущим ток-шоу

Об этом говорится в заявлении, размещенном на официальной странице Facebook, сообщает агентство «Новости-Грузия».

”Мы подтверждаем, что автором и соведущим общественно-познавательного ток-шоу является Бидзина Иванишвили… Мы подтверждаем, что сейчас идея и, в целом проект, в процессе разработки”, - сказано в заявлении.

При этом отмечено, что телеканал решил временно изменить формат вещания. На сегодняшний день, GDS является развлекательным, музыкальным и познавательным телевидением.

”Рассматривалась версия транслировать эту передачу в эфире Общественного вещателя, хотя это могло вызвать определенные вопросы в обществе, поэтому, на основе договоренности с автором идеи, решили поработать над альтернативными версиями”,- говорится в заявлении.

Спустя некоторое время GDS не исключает, что проект может быть передан Общественному вещателю Грузии или какой-нибудь частной телекомпании, а GDS TV вернется к первоначальному формату вещания.

Владельцем 100-процентной доли GDS является сын экс-премьера Бера Иванишвили.

GDS вещает посредством кабельного телевидения и сателлитных антенн.