Меркель прибыла на переговоры в Пекин

Это ее седьмой визит в Китай в статусе канцлера, сообщает Радио Свобода.

Меркель встретится с премьером Госсовета КНР Ли Кецяном, а впоследствии примет участие в заседании китайско-немецкой торгово-экономической комиссии. Позже состоится встреча руководительницы Германии с председателем КНР Си Цзиньпинем, который посещал Берлин в марте.

Читайте такжеМеркель обсудила с Обамой необходимость скорейшего прекращения боев в УкраинеВизит Меркель начался 6 июля в городе Чэнду на юго-западе Китая, где она встретилась с участниками германо-китайского форума и посетила завод Volkswagen.

Объем торговли между Китаем и Германией в прошлом году составил более 140 миллиардов евро. Китай является третьим по величине торговым партнером Германии, опережая США.