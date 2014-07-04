Госдума РФ ужесточила наказание за призывы к сепаратизму

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, за этот законопроект проголосовало подавляющее большинство российских депутатов.

В Уголовный кодекс России вносятся изменения и устанавливается ответственность за публичные призывы к сепаратизму в виде штрафа от 100 тыс. рублей (около 3 тыс. долларов) до 300 тыс. рублей (около 9 тыс. долларов) или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо в виде принудительных работ на срок до трех лет, либо в виде ареста на срок от 4 до 6 месяцев, либо лишения свободы на срок до 4 лет (вместо 3 лет).

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За призывы к сепаратизму, совершенные с использованием СМИ, в том числе интернета, предусмотрено наказание в виде обязательных работ на срок до 480 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.