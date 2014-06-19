Украинцы пикетировали австрийское посольство в Варшаве за визит Путина в Вену

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, украинцы выступили против приглашения Путина в одно из государств Европейского Союза и назвали позорным таким поступок австрийской власти.

"Протестуем против такой австрийской политики и войны и терроризма России", - заявил один из активистов Тарас Кравец, который отметил, что РФ традиционно использует энергоносители для "диктата" своей политики.

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"Оплачивая этот газ, Европейский Союз финансирует войну, которую ведет Россия против Украины. Ежедневно в Украине погибают люди, а Россия продолжает поставлять оружие", - прибавил он.

Он заявил, что события в Украине угрожают "гуманитарной катастрофой", которая может повлиять на ситуацию в восточных государствах - членах Евросоюза.

Еще одна активиста Наталия Панченко отметила, что ряд государств ЕС в действительности не поддерживают Украинское государство так, как декларируют, о чем может, в частности, свидетельствовать приглашение Путина в Австрию.

"То, что Путина приглашают в европейское государство, свидетельствует, что не вся Европа с нами", - сказала она.

Активистка тоже обратила внимание на то, что многие жители западных европейских государств, среди которых она вспомнила Германию, Францию и Австрию, "искаженно" воспринимают события в Украине, поскольку их СМИ используют в качестве главного источника информации сообщения российских медиа.

"Многие люди (в этих странах) думают, что мы фашисты и бандеровцы. Мы в действительности ни первые, ни вторые. Мы просто пытаемся отстаивать свои права", - заявила она.

Участники акции держали плакаты с надписями, которые осуждали российскую политику в Украине, захват Крыма и президента РФ, выкрикивали «Позор!», в том числе на немецком языке, и гудели в дудки.

Панченко также прибавила УНИАН, что акцию решили организовать вчера после того, как узнали о приглашении Путина.

"Чтобы нас услышали уже, потому что каждый день является важным, поскольку Украина находится в состоянии войны", - отметила она.

"Мы просим поддержки Украины на международной арене, просим осудить действия России в отношении Украины, просим не поддерживать терроризм, войну, которая происходит сегодня в Украине, просим остановить Путина и ввести санкции против России", - прибавила собеседник агентства.

Панченко отметила, что таким образом живущие в Польше украинцы пытаются помочь Украине.

"Поскольку не можем делать это на Родине, то делаем здесь, как можем", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, украинские активисты в Варшаве в последнее время провели уже несколько акций против российской политики в Украине, в том числе перед посольствами Франции и России и во время ряда других мероприятий.