В Таможенном союзе предлагают запретить кеды и высокий каблук

Как пишут Известия, депутат нижней палаты парламента Олег Михеев («Справедливая Россия») направил обращение на имя главы Евразийской экономической комиссии Виктора Христенко. В своем предложении парламентарий предлагает включить новые медицинские ортопедические требования к обуви в техрегламент Таможенного союза. Среди прочего первой в опалу депутата попала обувь с плоской подошвой — кеды и балетки, а также обувь с высоким каблуком. Все эти модификации обуви, хоть и пользуются большим спросом у населения, приводят к нарушениям строения стопы.

Олег Михеев отметил, что, согласно статистике, порядка 40% взрослого населения страдает плоскостопием. Во многом и из-за этого в 2014 году состоялся первый призыв юношей в ВС России с плоскостопием, так как без этого заболевания найти призывника, по словам депутата, практически невозможно.

"Раньше от неудобной обуви страдали в основном женщины, поскольку львиную долю осложнений вызывают высокие каблуки-шпильки, ношение которых приводит к развитию поперечного плоскостопия, бурситам, невромам, деформациям и прочим осложнениям, — рассказал Михеев. — Но теперь в группу риска попадают и мужчины. Модные кеды, лоуферы, мокасины без каблука — тоже опасны для здоровья. В такой обуви не поддерживается продольный свод стопы, результат — плоскостопие, деформация мышц голени, варикоз нижних конечностей, хроническая венозная недостаточность".

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Сегодняшний регламент Таможенного союза на обувь определяет параметры прочности креплений деталей, водонепроницаемости, химический состав, однако биомеханических и ортопедических требований в нем нет.

Специалисты-медики также считают, что отсутствие четких параметров и ограничений на производство и реализацию обуви создают проблемы со здоровьем граждан.

"Угроза здоровью из-за ношения высоких каблуков и плоской обуви действительно существует. Причем это касается не только женщин, но и мужчин и даже детей. Каблук выше 4,5 см разрушает не только стопу, но и коленные суставы, кости таза, влияя на женские органы, приводя к опущению стенок влагалища, выпадению матки, а также влияет на суставы позвоночника и даже головной мозг, — рассказал хирург-ортопед Владимир Хорошев. — В конечном итоге это приводит к рассеянности, потере внимания, позже — потере памяти, ранней инвалидности".

Также врач заметил, что в европейских странах совсем другое отношение к производству и ношению обуви.

"Надо отметить, что в СССР за этим тоже особенно не следили. А вот в странах Европы популярность ортопедических стелек и правильный выбор обуви дают пенсионерам возможность и в 80, и порой даже в 90 лет ходить нормально, тогда как наши пенсионеры из-за невнимания к этому вопросу уже в 55–60 лет порой еле передвигают ноги", — сказал Хорошев.

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Напомним, ранее на территории Таможенного союза был введен запрет на производство, ввоз и продажу кружевных трусов из-за того, что эта продукция не соответствовала техрегламенту ТС.