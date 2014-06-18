КНДР приобрела российские крылатые ракеты

Об этом пишет журналист The Times Ричард Ллойд Пэрри, статью которого перевела Инопресса.

Это ракеты корабельного базирования, похожие на французскую Exocet, - Х-35 "Уран". "Ракета появляется менее чем на секунду в конце 50-минутного пропагандистского фильма, который был недавно показан по северокорейскому телевидению", - говорится в статье.

Если эти кадры подлинные, то они вновь доказывают неудачи эмбарго на поставки оружия в Северную Корею, действующего с 2006 года. По словам экспертов, Пхеньян потенциально может воспользоваться этой ракетой, чтобы конструировать и собирать свои ракеты с большим радиусом дальности, а затем продавать их третьим странам. В конце 80-х так случилось с купленными у Египта ракетами Scud: на их основе создана северокорейская "Нодон" [вариант транслитерации - "Родон". - Прим. ред.].

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По словам автора, перед Х-35 уязвимы южнокорейские корветы, так как у них нет скорострельных пулеметов и электронных оборонительных средств.

"Факт приобретения ракеты необязательно означает, что Россия замешана в нарушении санкций, так как Х-35 также поставлялась в такие страны, как Индия, Вьетнам и Бирма, имеющая историю военного обмена с Северной Кореей", - говорится в статье.