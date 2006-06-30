Россия назначила цену за головы убийц дипломатов

Россия заплатит 10 миллионов долларов за информацию об убийцах российских дипломатов в Ираке, сообщает агентство РИА Новости.

Об этом заявил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) и директор ФСБ РФ Николай Патрушев после заседания Совета безопасности РФ.

Патрушев подчеркнул, что НАК будет координировать работу всех спецслужб по выполнению поручения президента.

Напомним, что 28 июня Владимир Путин на встрече с принцем Саудовской Аравии приказал спецслужбам найти и уничтожить убийц российских дипломатов.

После этого Николай Патрушев заявил, что спецслужбы сделают все, чтобы террористы, убившие россиян в Ираке, понесли справедливое наказание.

Напомним, что 26 июня российский МИД выступил с официальным заявлением, в котором потвердил информацию о гибели четверых сотрудников диппредставительства РФ в Ираке.

Россияне Федор Зайцев, Ринат Аглиуллин, Анатолий Смирнов и Олег Федосеев были захвачены боевиками третьего июня. Позднее члены иракской террористической группировки близкой к "Аль-Каеде" распространили видеозапись с убийством дипломатов.