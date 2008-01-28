Президент Европарламента об Украине, России, НАТО и интеллигентности в политике

Президент Европарламента Ганс-Герт ПЁТТЕРИНГ убежден, что Украина имеет право присоединиться к НАТО, и это не должно навредить ее отношениям с Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня после встречи с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО.

«Украина имеет право вступить в НАТО, если НАТО одобрит это», - сказал Г.Г.ПЁТТЕРИНГ, отметив, что это его личное мнение.

Президент Европарламента также отметил, что в политике следует быть интеллигентным и уважать права других стран.

По словам Г.Г.ПЁТТЕРИНГА, Европейский Союз также хочет иметь добрые отношения с Россией.

«Мы хотим иметь добрые отношения с Россией, с демократической Россией», - сказал он.

Также Президент Европарламента выразил уверенность в том, что Россия должна с уважением отнестись к решению Украины, если та решит присоединиться к НАТО.

Как сообщал УНИАН, 21 января министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО, находясь в Брюсселе, передал генеральному секретарю НАТО Яапу де Хооп СХЕФФЕРУ письмо, подписанное Президентом, премьер-министром и спикером Верховной Рады Украины относительно присоединения Украины к Плану действий относительно членства в НАТО (ПДЧ).

Решение руководства Украины о присоединении к ПДЧ вызвало негативную реакцию со стороны России, которая заявила, что вступление Украины в НАТО может ухудшить отношения между двумя странами.