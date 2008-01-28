Президент Европарламента об Украине, России, НАТО и интеллигентности в политике
Заявление после встречи с Тимошенко
|Юлия Тимошенко и Ганс-Герт ПЁТТЕРИНГ
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня после встречи с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО.
«Украина имеет право вступить в НАТО, если НАТО одобрит это», - сказал Г.Г.ПЁТТЕРИНГ, отметив, что это его личное мнение.
Президент Европарламента также отметил, что в политике следует быть интеллигентным и уважать права других стран.
По словам Г.Г.ПЁТТЕРИНГА, Европейский Союз также хочет иметь добрые отношения с Россией.
«Мы хотим иметь добрые отношения с Россией, с демократической Россией», - сказал он.
Также Президент Европарламента выразил уверенность в том, что Россия должна с уважением отнестись к решению Украины, если та решит присоединиться к НАТО.
Как сообщал УНИАН, 21 января министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО, находясь в Брюсселе, передал генеральному секретарю НАТО Яапу де Хооп СХЕФФЕРУ письмо, подписанное Президентом, премьер-министром и спикером Верховной Рады Украины относительно присоединения Украины к Плану действий относительно членства в НАТО (ПДЧ).
Решение руководства Украины о присоединении к ПДЧ вызвало негативную реакцию со стороны России, которая заявила, что вступление Украины в НАТО может ухудшить отношения между двумя странами.