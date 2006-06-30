Туркменбаши в сентябре готов перекрыть России газовую трубу

При отсутствии контракта на поставку газа в Россию Туркменистан в сентябре готов перекрыть газовую трубу, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Государственную службу новостей Туркменистана.

"До начала сентября будет в полном объеме выполнен ранее заключенный контракт на поставку в первой половине 2006 года Газпрому 30 миллиардов кубометров туркменского природного газа. Затем, из-за отсутствия контракта на вторую половину текущего года и на 2007 год, поставки газа в Россию будут прекращены", - отмечается в сообщении.

По данным туркменского агентства, в ходе трехчасовых переговоров, состоявшихся в Ашхабаде между президентом Туркменистана Сапармуратом НИЯЗОВЫМ и председателем правления «Газпрома» Алексеем МИЛЛЕРОМ, обсуждались "вопросы сотрудничества в газовой сфере и конкретно - условия поставок газа на второе полугодие текущего года в объеме 25 миллиардов кубометров и на 2007 год в объеме 70 миллиардов кубометров".

"Туркменская сторона заявила о готовности подписать контракт о поставках туркменского природного газа на вторую половину 2006 года в объеме 25 миллиардов кубометров по цене 100 дол. за тысячу кубометров топлива и на 2007 год - в объеме 50 миллиардов кубометров также по 100 дол. за тысячу кубометров", - отмечает информагентство.

В Туркменистане считают, что эти условия "полностью соответствуют Соглашению между Туркменистаном и Россией в газовой отрасли сроком на 25 лет, подписанному в 2003 году".

Стоимость тысячи кубометров туркменского природного газа в 2006 году для «Газпрома» составляла 65 дол.

Как сообщил сегодня «Газпром», Туркменистан подтвердил, что выполнит контрактные обязательства по поставкам «Газпрому» 30 миллиардов кубометров газа по 65 дол. за тысячу кубометров и предложил приобрести дополнительные объемы по цене 100 дол. за тысячу кубометров.

"Стороны подтвердили, что в полном объеме выполнят свои обязательства по заключенным ранее контрактам на поставку туркменского природного газа", - говорится в пресс-релизе по итогам рабочей встречи А.МИЛЛЕРА и С.НИЯЗОВА.

В сообщении также указывается, что на встрече обсуждались условия поставки газа в 2007 году в рамках долгосрочного контракта, а также возможность покупки дополнительных объемов в 2006 году.

Стороны не достигли договоренности по новому предложению Туркменистана по увеличению цены до 100 дол. за тысячу кубометров, в связи с чем переговоры по данному вопросу были прерваны, отмечает «Газпром».