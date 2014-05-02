Дольче и Габбану приговорили к 18 месяцам тюрьмы

После нескольких лет борьбы с Налоговым комитетом Италии дизайнеры все-таки были осуждены. Основатели знаменитой марки Dolce & Gabbana уже не первый год находятся под пристальным вниманием налоговых и судебных органов, сообщает Hello Style.

По версии следствия, начиная с 2004 года, когда в Люксембурге были созданы две компании, Dolce & Gabbana Luxemburg sarl и Gado sarl, руководство известного дома моды занималось масштабным искажением финансовой отчетности и фальсификацией налоговых документов.

В результате таких действий в итальянскую казну было недоплачено около миллиарда евро. Вместе с дизайнерами наказание понесет и их бухгалтер Лучано Пателлито.

"Я потерял дар речи. Мы все в шоке. Решение необъяснимо, и мы будем его обжаловать", - сказал адвокат Массимо Диноиа.

Расследование налогового дела Дольче и Габбана началось еще пять лет назад, и продолжилось в 2013 году - по постановлению Верховного суда Италии.

В марте 2013 года Апелляционный суд Милана признал двух известных итальянских дизайнеров Доменико Дольче и Стефано Габбана виновными в уклонении от уплаты налогов на сумму около миллиарда евро и обязал их выплатить штраф в размере 343 миллионов евро.