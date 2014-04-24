Россия теряет из-за наркомании $50 миллиардов в год

Об этом сообщил глава Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков Виктор Иванов на экспертной встрече с зарубежными коллегами, посвященной декриминализации молодежной среды.

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"На сегодня в России не менее 3 млн преимущественно молодых граждан регулярно употребляют наркотики, а ежегодный экономический ущерб составляет до 3% от ВВП, то есть сумму в 50 млрд долларов", - сказал Иванов, сообщает ИТАР-ТАСС.

Он подчеркнул, что детальное изучение экономических последствий наркомании представлено в новом докладе Международного комитета по контролю над наркотиками ООН.

"Эксперты в докладе показывают, что каждый доллар, вложенный в реабилитацию, принесет прибыль в размере от 4 до 12 долларов за счет сокращения издержек, связанных с преступностью и медицинской помощью", - сказал глава ведомства.

По его мнению, без организации мощной национальной системы реабилитации невозможно ставить задачи кардинального снижения уровня наркомании, а - в перспективе - и ликвидации наркомании как разрушительного социально- культурного феномена всех развитых обществ.