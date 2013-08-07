Нарколог: опытные наркоманы не покупают препараты в аптеках

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила начальник Управления лекарственных средств и медицинской продукции Минздрава Людмила Коношевич на пресс-конференции в Киеве.

В то же время она заметила, что Минздрав в течение последних месяцев принял ряд мер по повышению доступности к цивилизованному обезболиванию онкобольных, которых в Украине свыше 1 миллиона.

«В феврале 2013 на территории Украины впервые зарегистрирована таблетированная форма морфина. Больной не будет теперь ожидать пока к нему придет патронажная сестра или приедет «скорая» и уколет обезболивающее, а может сам при нестерпимых болях выпить таблетку морфина. Он уже в легальном обращении в нашей стране. Внесены изменения в законодательство по упрощению требований выписки рецептов и отпуска из аптечных учреждений лекарственных средств, в состав которых входят наркотические вещества. Это и увеличение действия рецептурного бланка №3 – с 5 дней до 10, выписка на рецептурном бланке 15-дневной потребности лекарственного средства. Такой больной получает лекарства в количестве, нужном для приема в течение 15 суток, а не трех, как было раньше», - сказала Коношевич.

По ее словам, в зависимости от дозировки наркотического средства и его компонентов, лекарства, содержащие наркотические вещества, назначаются как для обезболивания при сильной боли у ВИЧ-инфицированных, онкобольных, травмированных, при оперативных вмешательствах.

«В мизерном количестве наркотические средства могут применяться и при многих других заболеваниях. Как и жаропонижающие, и противовоспалительные, и успокоительные, противокашлевые, при умеренных болях. Эти проблемы касаются почти каждого жителя страны», - сказала Коношевич.

Она подчеркнула, что Минздрав занимается только вопросами лечения, а «вопрос контроля за оборотом наркотических средств – зона ответственности не Минздрава».

В свою очередь Главный внештатный нарколог Минздрава Украины Анатолий Виевский проинформировал, что наркосодержащие препараты не имеют никакого отношения к наркомании.

«В прошлом году с отравлением лекарственными средствами в медицинские учреждения страны обращались немногим более 1400 человек, это около 4% от всех отравлений. Подавляющее их число – это случаи, происходившие не у наркоманов, а в жизни обычных людей. Например, 98% отравлений детей препаратами это случайные отравления. Вследствие того, что медикамент валялся и ребенок просто взял, употребил и мы получили отравление», - отметил Виевский.

Что касается людей, которые систематически употребляют наркотики, то Виевский отметил, для них лекарственные средства имеют минимальное значение.

«Это неудобный, недешевый, неприемлемый способ употребления наркотических веществ. Например, кодеин - это менее 0,01% всех веществ, которые были изъяты МВД. Когда речь идет о влиянии кодеина на рынок (наркотиков - УНИАН), это ничем не подтверждено. На приеме я не вижу этих больных, мои коллеги тоже. Никакого сплошного феномена для нашей страны нет. Есть проблема в отдельных группах потребителей, по большей части начинающих. Опытные наркоманы не употребляют подобные препараты, поскольку это очень токсичные смеси. А начинающие начинают экспериментировать, комбинировать. В сущности, все на уровне первых случаев. Уличный и медицинский наркотик – это качественно разные вещи», - отметил Виевский.