Билл Клинтон отрабатывает свой грех перед Хилари

В Соединенных Штатах продолжаются первичные выборы кандидатов на пост Президента от обеих партий. В прошлый уик-энд свои позиции усилила Хиллари Клинтон, опередив на несколько процентных пунктов своего ближайшего конкурента, сенатора-афроамериканца от штата Илинойс Барака Обаму. Согласно демографического анализа, проведенного газетой "Вашингтон Пост" , за Хиллари голосовали преимущественно белые, женщины и испаноязычные, в то время как Обаму ожидаемо поддержали чернокожие избиратели.

Обаме, избирательная кампания которого начинает давать сбои, не помогла даже поддержка Профсоюза Кулинарных Работников - в организации под этим названием объединисля вспомогательный персонал казино. В Лас-Вегасе избирательные участки разместились в девяти казино. В семи из них победу праздновала Хиллари Клинтон. Наблюдатели особо отмечают тот факт, что поддержка испаноязычного населения, скорее всего, окажется решающей на выборах в густонаселенных Калифорнии и Нью-Йорке. Муж Хиллари, бывший Президент США Билл Клинтон, принимает все более активное участие в кампании своей жены. На этой неделе он проводит десятки встреч в Южной Каролине, где большинство населения - афроамериканцы, а посему у сенатора Обамы в эту субботу более предпочтительные шансы на победу.

Именно там, в Южной Каролине, но в прошедшую субботу состоялись первичные выборы спреди республиканцев, победу на которых праздновал сенатор Джон МакКейн.

Игорь Шпак