Лавров не верит, что российских разведчиков вышлют из Лондона

Министр иностранных дел России Сергей Лавров вечером 20 января заявил, что в МИДе не склонны всерьез воспринимать появившуюся утром того же дня информацию о возможной высылке десятков российских дипломатов из Великобритании.

"Я слышал об этом, но министр иностранных дел Великобритании сказал, что они не собираются вводить какие-либо ответные меры. Думаю, что это разумно для них", - цитирует Лаврова Лента.ру.

Министр говорил о статье "Правительство готовится выслать 34 российских шпиона...", автор которой связывает составление списков по данным британской контрразведки с общим ухудшением отношений между Россией и Великобританией, в частности закрытием отделений Британского совета в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.