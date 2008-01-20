Исламские центры активизируют работу с воинскими частями в России

В 2008 году исламские центры России намерены наладить активное сотрудничество с воинскими подразделениями, сообщили РИА Новости руководители мусульманских организаций.

"Одна из главных задач мусульманских организаций - это укрепление обороноспособности России. В Коране сказано: "Защита Родины есть часть твоей веры". Ислам считает службу в армии одной из основных обязанностей мусульманина, поскольку таким образом он защищает Родину", - сообщил первый зампредседателя Совета муфтиев России Дамир Гизатуллин.

Он отметил, что в наступившем году Совет муфтиев расширит взаимодействие с воинскими подразделениями. "Наша работа заключается в духовной поддержке солдат срочной службы, контрактников, прапорщиков и офицеров - совместных встречах и молитвах в воинских частях, мечетях, помощи религиозной литературой", - отметил Гизатуллин.

Представитель Центрального духовного управления в Москве Растам Валеев отметил, что исламская организация принимала активное участие в прошлогодних сборах военных священнослужителей.

"Мусульманским религиозным деятелям вместе с представителями традиционных религий была предоставлена возможность посетить ряд воинских частей, позаниматься на тренажерах и даже полетать на самолетах. Мы пришли к единому мнению, что нашим военнослужащим необходимо духовное наставничество", - сказал Валеев.