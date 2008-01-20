Вацлав Гавел госпитализирован из-за проблем с сердцем

Бывший президент Чехии, известный драматург и правозащитник Вацлав ГАВЕЛ в ночь на 20 января был госпитализирован в одну из клиник Праги.

Как сообщает агентство «Ceske Noviny» со ссылкой на местное телевидение, у бывшего президента обострилась сердечная аритмия. Более подробной информации о состоянии его здоровья пока нет.

О недомогании В.ГАВЕЛА, которому идет 72-й год, стало известно днем в воскресенье, когда он не смог приехать в телестудию для участия в ток-шоу.

Бывший президент уже довольно давно испытывает проблемы со здоровьем. Известно, что из-за рака у него была удалена часть правого легкого, кроме того, он страдает хроническим бронхитом.

В последнее время В.ГАВЕЛ очень переживал из-за судьбы своей последней пьесы "Уход", так как Национальный театр в Праге отказался брать на главную роль жену автора, актрису Дагмар Вешкрнову. А В.ГАВЕЛ настаивает, что роль писалась именно для нее, и готов отдать постановку другому театру.

Напомним, в мире бывший чешский президент в первую очередь известен как диссидент, боровшийся за свержение в Чехословакии коммунистического режима. В период «Пражской весны» 1968 г. он председатель «Клуба независимых писателей». Позднее один из лидеров правозащитного движения в стране. Неоднократно подвергался тюремному заключению.

Первый президент послекоммунистической Чехословакии (1998-1992) и новообразованной Чехии (1993-2003 гг.).