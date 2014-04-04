Россия построит газопровод в Китай за счет своих детей и стариков - Немцов

Такое мнение на своей странице в Facebook высказал один из лидеров партии РПР-ПАРНАС Борис Немцов.

Немцов уверен, что главная цель Путина достигнута – его рейтинг превысил 80%, пишет ТСН.

"Оппозиция в загоне репрессий и изоляции. Цензура захватила не только ТВ, но и Интернет. Дума голосует единогласно, губернаторы ручные, хоть и регионы в нищете. Выборы? Вы о чем? Про коррупцию, откаты и распилы как-то забыли. Теперь этим занимается племянник Путина", - отметил политик.

Кроме того, Борис Немцов заявил, что европейцы шаг за шагом будут отказываться от российского газа, что толкнет режим Путина к Китаю.

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"В мае Путин скорее всего подпишет грабительский договор о поставках газа в Китай. Цена будет меньше $300. Китайцы умеют выкручивать руки, особенно, когда знают, что им нет альтернативы. Газопровод из Якутии и Иркутской области в Китай-Сила Сибири обойдется в 50 млрд "баксов" - еще одна Олимпиада. Часть денег дадут китайцы взамен на снижение цены. Но большую часть заплатим мы с вами за счет роста тарифов. Рост тарифов на газ это повышение цен на все, и коммуналку, и продукты, и бензин. За дружбу с китайцами заплатим сполна", - написал он.

При этом по прогнозам российского оппозиционера, неминуема гонка вооружений, так как "кругом враги".

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"И даже друзья китайцы тоже "норовят" оттяпать Сибирь и Дальний Восток. Экономика России в 12 раз меньше европейской и американской и в 4 раза меньше китайской. Справимся? Надорвемся? За счет чего будем финансировать армию и ВПК? Правильно. Здравоохранение, образование, пенсии. Дети, старики. А еще за счет дешевой рабочей силы из Средней Азии. Круто, правда?", - добавил он.