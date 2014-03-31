КНДР начала учения на границе с Южной Кореей

Вооруженные силы КНДР начали артиллерийские учения в Желтом море. Об этом сообщило информационное агентство Киодо со ссылкой на источники в Сеуле.

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По поступающей информации, снаряды падают в воду у одного из населенных пограничных южнокорейских островов, передает ИТАР-ТАСС.

Ранее 31 марта КНДР предупредила Южную Корею о запланированных стрельбах в Желтом море вблизи морской границы, сообщил официальный представитель комитета начальников штабов южнокорейских вооруженных сил.

Извещение о предстоящих стрельбах было направлено по факсу. Согласно полученной информации, стрельбы будут проведены в семи районах, расположенных вблизи северной разграничительной линии, фактически служащей морской границей между двумя Кореями.

При этом северокорейская сторона не проинформировала относительно точного времени проведения стрельб.