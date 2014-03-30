Между Японией и КНДР начались первые за два года межправительственные переговоры

Первые за последние два года межправительственные переговоры между Японией и КНДР начались в воскресенье в Пекине. Участие в двухдневных консультациях принимают делегации внешнеполитических ведомств обеих стран, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Мы рассчитываем на откровенный диалог по ключевым проблемам в отношениях между нашими странами", - отметил перед началом встречи руководитель Азиатско-Тихоокеанского отдела МИД Японии Дзюнити Ихара, который возглавляет на переговорах японскую делегацию. В свою очередь, северокорейский дипломат Сон Иль Хо, который в МИД КНДР курирует вопросы нормализации отношений с Токио, также выразил надежду на то, что "консультации будут продуктивными".

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Между Японией и КНДР нет дипломатических отношений, отсутствует прямое транспортное сообщение. В ответ на ядерные испытания и запуски баллистических ракет на севере Кореи Токио ввел против Пхеньяна жесткие санкции. Они фактически запрещают двустороннюю торговлю, закрывают порты Японии для северокорейских судов, блокируют выдачу въездных виз официальным представителям КНДР.

В последний раз официальные переговоры между Токио и Пхеньяном состоялись в ноябре 2012 года, однако были прерваны вскоре после очередных ракетных испытаний КНДР. Правительство нынешнего японского премьер-министра Синдзо Абэ в последнее время стало предпринимать попытки восстановить диалог. Токио, в частности, надеется использовать его для решения проблемы японцев, которые были похищены северокорейскими спецслужбами в 1970-1980-х годах. Так, ранее на этой неделе председатель японской Комиссии по делам общественной безопасности Кэйдзи Фуруя заявил о готовности Японии смягчить режим санкций в отношении КНДР в том случае, если Пхеньян пойдет навстречу Токио в вопросе о похищенных японцах.