Путин: вступление Болгарии в НАТО не должно мешать отношениям с Россией

Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что новые союзнические обязательства Болгарии, вступившей в 2004 году в НАТО, не станут барьером для расширения взаимодействия с Россией.

В статье "Россия и Болгария: давние традиции дружбы и задачи сегодняшнего дня", опубликованной болгарскими СМИ, президент отметил, что Россия с уважением относится к мотивам, которыми руководствуется Болгария при выборе системы обеспечения национальной безопасности.

"Главное для нас заключается в том, чтобы свои интересы Болгария не реализовывала за счет интересов безопасности других стран", - цитирует статью РИА «Новости».

По словам Путина, «стремительные и фундаментальные перемены последних десятилетий не обошли стороной и российско-болгарские отношения, в которых возникла определенная пауза, вызванная как формированием новой конфигурации в Европе и мире, так и глубокими внутренними преобразованиями в обеих странах… С удовлетворением отмечу, что сегодня этот этап позади, и мы вместе развиваем новые связи, отвечающие требованиям времени. Их вектор задают не идеологические догмы, а хорошо понятные национальные интересы, здоровый прагматизм, взаимное уважение и взаимная выгода".

Глава российского государства назвал добрые отношения между Россией и Болгарией сложившейся исторической данностью.

"Если хотите, мы "обречены" быть партнерами, и "отменить" эту реалию не способны ни соображения политической конъюнктуры, ни стремительный ход развития современного мира", - считает Путин.