Вышеградская четверка договорилась активизировать военное сотрудничество

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба польского министерства обороны.

Главы обороны ведомств "четверки" во время сегодняшнего обсуждения, которое прошли в венгерском Вышеграде, обсуждали военное сотрудничество в регионе, совместные военные учения и следующее заседание НАТО.

"По окончании обсуждения министры подписали договор о боевой группе, документ в деле усиленного сотрудничества Вышеградских стран в деле военного планирования и документ о долгосрочной стратегии углубления сотрудничества в оборонной сфере", - отметила пресс-служба.

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Как сообщал УНИАН, Россия с помощью своих военных в конце февраля практически полностью оккупировала Крым, а на этой неделе сконцентрировала огромное количество военных на восточных границах Украины, ряд обозревателей оценивают как намерение дальнейшей агрессии.

Трое из четырех государств Вышеградской четверки, которые все входят в НАТО, имеют непосредственную границу с Украиной.

Ранее Польша заявляла, что не видит угрозы для своей безопасности в связи с событиями в Украине, но объявляла о необходимости консультаций в рамках НАТО через захват Россией Крыма.