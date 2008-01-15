Американцы будут платить Блэру $5 миллионов в год

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр за работу консультантом в JPMorgan Chase - одном из крупнейших банков мира - будет получать 2,5 миллиона фунтов стрелингов в год (около 5 миллионов долларов США), сообщает во вторник британская газета The Daily Mail.

О том, что Блэр назначен старшим советником и членом совета по международным делам американского банка JPMorgan Chase, стало известно 10 января. Какое вознаграждение Блэр будет получать за свои услуги, в официальном заявлении банка не уточнялось.

Американское агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники, сообщило, что JPMorgan Chase будет платить Блэру около миллиона долларов в год.

Однако The Daily Mail утверждает, что бывший премьер будет получить за свои консультации гораздо более внушительную сумму - 2,5 миллиона фунтов (4,9 миллиона долларов США). Источники получения информации о зарплате Блэра, британская газета не расскрывает.

Британская газета напоминает, что работа в JPMorgan Chase является далеко не единственным источником дохода бывшего премьер-министра. Кроме пенсии в 64 тысячи фунтов в год, положенной ему как бывшему главе правительства, Блэр, по неподтвержденным официально данным, получил гонорар в 5 миллионов фунтов за мемуары, которые ему предстоит написать. Кроме того, пишет The Daily Mail, Блэр охотно принимает приглашение организаторов различных мероприятий, гонорар за появление на которых и краткое выступление позволяет ему получать несколько десятков тысяч фунтов в месяц.

За работу специальным представителем "Ближневосточного квартета" (Россия, ЕС, США, ООН), напоминает издание, Блэр официально не получает зарплату, однако ему положена компенсация транспортных и представительских расходов.

Лента.ру