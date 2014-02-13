В Китае построят самый большой вантовый мост в мире

В Восточном Китае началось строительство самого большого вантового моста в мире. Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на газету Shanghai Daily, его длина составит более 11 километров.

Транспортное сооружение станет частью строящейся железнодорожной и автомобильной магистралей, соединяющих Шанхай с городом Наньтун в соседней провинции Цзянсу. Необходимость его постройки обусловлена прохождением маршрута через реку Янцзы, ширина которой на этом участке достигает 5 километров. Мост будет иметь четыре железнодорожных пути и шесть автомобильных полос. Строительство планируется завершить в 2017 году.

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По данным местных властей, расходы на сооружение моста составят 14,2 млрд юаней (2,3 млрд долларов). Ожидается, что создание новой транспортной магистрали позволит оптимизировать логистические и пассажирские потоки в Восточном Китае, играющем важную роль в региональной и мировой торговле.

Напомним, в прошлом году Ки­тай ввел в экс­плу­а­та­цию са­мый длин­ный в ми­ре много­опор­ный ван­то­вый мост, длина которого составила 10,1 км. Мост пересекает за­лив Хань­чжоу к югу от Шан­хая и яв­ля­ет­ся ча­стью важ­ной автомобильной трассы.