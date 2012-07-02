На Дальнем Востоке открыли огромный мост

Как передает ИТАР-ТАСС, в церемонии открытия моста, который свяжет остров Русский с материковой частью города, принял участие премьер-министр России Дмитрий Медведев.

В течение июля движение будет осуществляться в тестовом режиме, по двум полосам. Для городского транспорта мост откроют 1 августа.

Мост на остров Русский, построенный к саммиту АТЭС - самый длинный вантовый мост в мире: 1104 метра. Высота конструкции - 70 метров над водой, вес - 3,5 тысячи тонн.

На острове Русский пройдут основные мероприятия саммита АТЭС, намеченного на сентябрь 2012 года.