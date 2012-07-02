На Дальнем Востоке открыли огромный мост
07:37, 02 июля 2012Мир
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Во Владивостоке сегодня открыли движение по мосту через пролив Босфор Восточный.
Владивосток. Мост на остров Русский, где пройдут основные мероприятия саммита АТЭС, фото c сайта zema.su
Как передает ИТАР-ТАСС, в церемонии открытия моста, который свяжет остров Русский с материковой частью города, принял участие премьер-министр России Дмитрий Медведев.
В течение июля движение будет осуществляться в тестовом режиме, по двум полосам. Для городского транспорта мост откроют 1 августа.
Мост на остров Русский, построенный к саммиту АТЭС - самый длинный вантовый мост в мире: 1104 метра. Высота конструкции - 70 метров над водой, вес - 3,5 тысячи тонн.
На острове Русский пройдут основные мероприятия саммита АТЭС, намеченного на сентябрь 2012 года.
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