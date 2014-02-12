В шести штатах США объявлено чрезвычайное положение из-за снегопадов

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Associated Press.

Чрезвычайное положение объявлено губернаторами в Вирджинии, Мэриленде, Северной и Южной Каролине и Миссисипи. В Джорджии чрезвычайное положение объявил президент США Барак Обама, предписавший федеральным агентствам контролировать ситуацию в штате.

В Северной Каролине и Джорджии школы закрылись до 13 февраля. Некоторые государственные организации перешли на сокращенный режим работы. В аэропортах Атланты, Далласа и Северной Каролины 11 февраля были отменены около 900 рейсов. На всей территории США, как пишет USA Today, были отменены 1150 рейсов. Еще около 1000 рейсов были отменены на 12 февраля. Жителям советуют не пользоваться личными автомобилями и не выходить из дома без необходимости.

Читайте такжеВ США отменили почти тысячу авиарейсов из-за штормового предупрежденияПо данным метеорологов, в ближайшие сутки сильные снегопады начнутся в 16 штатах на юго-востоке и северо-востоке США и продлятся не менее двух суток. Снегопад, по мнению специалистов, станет самым сильным в регионе за последние 10-20 лет.

В настоящее время снежные штормы уже начались в Джорджии, Миссисипи и Алабаме. В Техасе в результате плохих погодных условий в авариях погибли четыре человека.

Сильные снегопады уже не первый раз в 2014 году обрушиваются на восточную часть США. Так, в конце января из-за снежной бури на юго-востоке страны погибли не менее 13 человек. Также сильные снегопады и штормы стали причиной гибели не менее девяти человек в начале января. Снегопады в США сопровождаются необычайно низкими для страны температурами. Во многих регионах морозы побили многолетние и абсолютные рекорды