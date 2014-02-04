Япония предложила включить завещания камикадзе в список ЮНЕСКО

Япония предложила ЮНЕСКО включить в фонд мирового культурного наследия завещания летчиков-камикадзе, составленные в конце Второй мировой войны. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Japan Times.

333 документа, объединенные названием «Письма из Тирана», находятся сейчас в Музее Мира, посвященном истории камикадзе. Письма были составлены обреченными на смерть летчиками перед тем, как они отправлялись в полет.

«Это последние свидетельства от людей, которые в доведенной до предела эмоциональной обстановке шли на смерть. Необходимо сохранить эти письма и завещания как напоминание об ужасах войны», — заявил Кампэй Симоидэ — мэр города Минами-Кюсю, где располагалась одна из главных баз камикадзе.

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Отряды камикадзе, которые на самолетах, загруженных взрывчаткой, таранили крупные корабли противника, начали действовать на Тихом океане в октябре 1944 года, когда положение Японии в войне стало критическим. Летчики-самоубийцы совершили более 3 тысяч боевых вылетов, однако в большинстве случаев американцам и их союзникам удавалось сбивать их самолеты. Тем не менее, появление камикадзе имело сильный психологический эффект. Противник их боялся, а японцы считали летчиков героями, продолжающими традиции средневековых самураев.