Сноуден уверен, что Пентагон и АНБ хотят его убить
09:00, 27 января 2014Мир
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Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден готов вернуться в США, но он опасается за свою жизнь
Эдвард Сноуден говорит, что он опасается за свою жизнь / Скриншот The Guardian
Экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден опасается за свою жизнь.
При этом он готов вернуться в США только при гарантии амнистии, сообщает радиостанция «Эхо Москвы» со ссылкой на REUTER.
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Сноуден в данном случае готов начать переговоры с генпрокурором Эриком Холдером о возвращении на родину.
Ранее Холдер говорил, что США не готовы рассматривать идею амнистии для Сноудена. При этом сам Сноуден уверен, что сотрудники Пентагона и Агентства национальной безопасности желают ему смерти.
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