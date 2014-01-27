Сноуден уверен, что Пентагон и АНБ хотят его убить

Экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден опасается за свою жизнь.

При этом он готов вернуться в США только при гарантии амнистии, сообщает радиостанция «Эхо Москвы» со ссылкой на REUTER.

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Сноуден в данном случае готов начать переговоры с генпрокурором Эриком Холдером о возвращении на родину.

Ранее Холдер говорил, что США не готовы рассматривать идею амнистии для Сноудена. При этом сам Сноуден уверен, что сотрудники Пентагона и Агентства национальной безопасности желают ему смерти.