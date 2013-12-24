Эдвард Сноуден заявил, что его миссия выполнена

Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден, разоблачивший программы массовой слежки Агентства национальной безопасности США и другую разведывательную информацию, в интервью изданию Washington Post заявил, что его миссия выполнена, сообщает РИА Новости.

"Для меня, в смысле личного удовлетворения, миссия уже завершена. Я уже победил. Как только журналисты смогли работать (с предоставленными им документами), все, что я пытался делать, было признано значимым. Помните: я не хотел изменить общество. Я хотел дать обществу шанс изменить себя", - заявил Сноуден.

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Разоблачения Сноудена привели к череде международных скандалов. Так, стало известно, что спецслужбы США следили за лидерами ряда стран, в том числе тех, которые традиционно являются близкими союзниками США. Деятельность Сноудена привела к тому, что президент Барак Обама распорядился выработать предложения по реформе американской разведки. В декабре комиссия, созданная для этих целей, представила доклад, в котором рекомендовала президенту утвердить четкие критерии наблюдения за зарубежными лидерами.

В июне этого года Сноуден передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. По данным АНБ, в распоряжение журналистов могло попасть до 200 тысяч секретных документов. После их передачи Сноуден вылетел в Гонконг, а с 23 июня находился в транзитной зоне московского аэропорта "Шереметьево". В августе он получил временное убежище в России сроком на один год.