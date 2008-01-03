В России говорят, что моряков с затонувшего судна ”унесло в сторону Украины”

С наступлением темноты и до утра пятницы прекратятся поиски членов экипажа сухогруза "Ванесса", затонувшего сегодня в Азовском море во время шторма, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы Краснодарского краевого управления МЧС России.

Судно "Ванесса" с грузом металла на борту, следовавшее под болгарским флагом из Бердянска (Украина), затонуло в четверг около 5.00 по киевскому времени в Азовском море, в 30 милях от Керченского пролива.

"Вертолеты в темноте не смогут продолжить поиски. В свою очередь, суда также не смогут выйти (на поиски моряков) ночью из-за плохих погодных условий. В связи с плохими погодными условиями выход судов для проведения поисково-спасательной операции невозможен по причине обледенения", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что поиски продолжатся в пятницу с 7.00.

В свою очередь, находящийся в порту Кавказ представитель управления МЧС РФ по Краснодарскому краю сообщил РИА Новости, что, "судя по ветру, моряков унесло в сторону Украины".

В настоящее время российский вертолет прекратил поиски моряков, украинский еще работает", - сказал он.

Собеседник также сообщил, что спасенный моряк госпитализирован, его состояние врачи оценивают как среднетяжелое.

"У него обморожение, температура, общее переохлаждение тела. Точных диагнозов нам пока врачи не сообщали", - сказал он.

Сотрудник пресс-службы регионального управления МЧС РФ также сообщил, что для родственников моряков "Ванессы" открыта еще одна "горячая линия" - в администрации Темрюкского района Краснодарского края.

По его словам, родственники смогут получить информацию по телефону: 8-86148-524-63.

Ранее сообщалось об открытии "горячей линии" в порту Кавказ: 8-86148-522-54.

Как сообщалось, на судне находилось 11 членов экипажа - один гражданин Украины (лоцман) и 10 граждан Болгарии.

В Азовском море обнаружены тела 5 погибших моряков. Пять членов экипажа затонувшего сухогруза «Ванесса» числятся пропавшими без вести.

Единственный выживший член экипажа – механик Николай ДЕМИТРОВ - с сильным обморожением доставлен в больницу.

По данным Гидрометеоцентра, скорость ветра в Азовском море 25 м/с (порывы до 30 м/с), температура воздуха – 7 градусов мороза, температура воды - 0-2 градуса тепла.