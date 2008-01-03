В Польше на глубине 700 метров бастуют горняки

В польской шахте «Будрик» в Орнонтовицах близ города Катовице на глубине 700 метров бастуют шестеро горняков.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель горного профсоюза «Кадра» Гжегож БЕДНАРСКИЙ сообщил журналистам, что шестеро горняков сумели добраться на эту глубину, несмотря на то, что дирекция предприятия заблокировала лифты и сделала невозможным спуск под землю.

Информацию о пребывании бастующих горняков под землей подтвердило руководство шахты.

Забастовщики обещают, что не оставят шахту до тех пор, пока не будет решен вопрос повышения зарплаты. В целом на шахте забастовка длится уже 18 дней. По словам Г.БЕДНАРСКОГО, на этот момент на поверхности шахты находится свыше 500 горняков.

В свою очередь руководитель пресс-службы шахты Мирослав КВЯТКОВСКИЙ убеждает журналистов, что дирекции неизвестно, каким образом горняки попали в подземные коридоры. В то же время представители профсоюза утверждают, что если бы дирекция не препятствовала забастовщикам, то под землей бастовало бы 200 горняков.

Горняки шахты «Будрик», которая вскоре будет присоединена к Ястржембскому угольному союзу (ЯУС), требуют повышения зарплаты или одноразового ассигнования, которое бы устранило диспропорции в зарплатах на этой шахте и на шахтах ЯУС.