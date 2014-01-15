Сноуден войдет в совет директоров Фонда свободы прессы в США

НПО «Фонд свободы прессы» (Freedom of the Press Foundation), основанная в США около года назад, пригласила экс-сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена в совет директоров, говорится на сайте Фонда, передает РИА Новости.

«Фонд свободы прессы» был основан в декабре 2012 года в целях поддержки и защиты журналистов, стремящихся к открытости информации, представляющей, по их мнению, общественный интерес. В совет директоров фонда в числе прочих вошли бывший заместитель помощника министра обороны США Дэниэл Эллсберг, организовавший в 1960-х годах утечку документов Пентагона по вьетнамской войне, а также американский киноактер Джон Кьюсак и колумнист британской газеты Guardian Гленн Гринвальд, который прославился публикациями разоблачений Сноудена. За время своего существования организации удалось собрать более 500 тысяч долларов для поддержки деятельности скандального сайта разоблачений WikiLeaks и подобных ресурсов.

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«Я с гордостью и почтением приветствую Эдварда Сноудена в совете директоров «Фонда свободы прессы». Он – квинтэссенция американского разоблачителя и мой личный герой», - заявил сооснователь Фонда Эллсберг. Сам Сноуден, в свою очередь, выразил готовность сотрудничать с «такими выдающимися американцами, как Дэниэл Эллсберг», сообщает сайт Фонда.

Сноуден в июне 2013 года передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. По данным АНБ, в распоряжение журналистов могло попасть до 200 тысяч секретных документов. После их передачи Сноуден вылетел в Гонконг, а с 23 июня прошлого года находился в транзитной зоне московского аэропорта «Шереметьево». В августе он получил временное убежище в России сроком на один год.